В Краснодаре два парня без прав катались по тротуару улицы Красной на чужой машине с поддельными номерами

В Краснодаре составили административные протоколы в отношении двух жителей Адыгеи, которые допустили ряд нарушений правил дорожного движения

Ранее видеозапись, на которой молодые люди катаются по тротуару на улице Красной, появилась в соцсетях.

«Полиция Краснодара привлекла к ответственности двух жителей Адыгеи в возрасте 18 и 21 лет, которые в апреле допустили ряд нарушений ПДД при вождении автомобиля Mercedes-Benz. Молодые люди свою вину признали, в их отношении составили административные протоколы. Иномарка им не принадлежит. Уточняется, что 18-летнему нарушителю никогда не выдавали водительское удостоверение. Он также управлял автомобилем, на котором были установлены подложные государственные регистрационные знаки. Сотрудники ДПС госномера изъяли», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Он добавил, что собственнику автомобиля грозит штраф до 30 тыс. рублей.