Пираты освободили похищенных в Гвинейском заливе моряков из Таганрога и Новороссийска
В Россию вернулись моряки, которых похитили пираты в Гвинейском заливе 2 января
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что членов экипажа контейнеровоза Mandy, захваченных пиратами, освободили 28 января. Моряки уже прибыли в Россию. Состояние их здоровья удовлетворительное, пишет РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, в Гвинейском заливе у берегов Бенина 2 января люди, вооруженные автоматами и мачете, напали на контейнеровоз MSC Mandy. На борту судна находились 24 члена экипажа — все граждане России. Шестерых из них пираты взяли в плен. Среди захваченных моряков оказались житель Новороссийска и житель Таганрога.
Похитители не выходили на связь, местонахождение моряков было неизвестно. Позже пираты связались с судовладельцем MSC Mandy.
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