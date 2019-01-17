Пираты, захватившие в плен моряков из Новороссийска и Таганрога, начали переговоры

Пираты, которые в начале января захватили российских моряков у берегов Бенина, вышли на связь и начали переговоры

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 2 января в Гвинейском заливе у берегов западноафриканского государства Бенин люди, вооруженные автоматами и мачете, напали на контейнеровоз MSC Mandy.

На борту судна находились 24 члена экипажа — все граждане России. Шестерых из них пираты взяли в плен. Среди захваченных моряков оказались житель Новороссийска и житель Таганрога. Похитители не выходили на связь, местонахождение моряков было неизвестно.

Председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков 17 января сообщил, что пираты, захватившие моряков в Гвинейском заливе, связались с судовладельцем MSC Mandy.

Капитану контейнеровоза дали возможность пообщаться с судовладельцем. Он подтвердил, что все более-менее в порядке и люди содержатся в относительно приличных условиях. Сейчас ведутся переговоры об освобождении моряков, пишет ТАСС.