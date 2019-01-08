Моряки из Новороссийска и Таганрога попали в плен к пиратам на западе Африки

Стали известны имена членов экипажа, попавших в плен у берегов Бенина 2 января

В ночь на 2 января в Гвинейском заливе у берегов западноафриканского государства Бенин люди, вооруженные автоматами и мачете, напали на контейнеровоз MSC Mandy. На борту судна находились 24 члена экипажа, 23 из которых — граждане России. Шестерых из них пираты взяли в плен.

Список имен похищенных россиян публикует РИА ФАН. По данным агентства, в руках захватчиков находятся капитан контейнеровоза Андрей Иванов, старший помощник Андрей Свитин, третий помощник Александр Симонов, боцман Игорь Телешин, сварщик-флиттер Роман Иванов и кок Андроник Григорян. Четверо из них — жители Санкт-Петербурга, Александр Симонов — из Новороссийска, а Роман Иванов — из Таганрога.

Утром 6 января судно MSC Mandy покинуло территориальные воды Бенина. На странице посольства РФ в Бенине в фейсбуке сообщили, что представители судовладельца уже общались с сотрудниками посольства и заявили, что похитители на связь не выходили, где захваченные моряки — до сих пор неизвестно. Российские дипломаты поднимались на борт судна и общались с остальными членами экипажа, они выяснили подробности происшествия. Нападавшие, около 10 пиратов, атаковали контейнеровоз на быстроходном катере. Известно, что все они говорили на английском языке.