В Лабинске на 60-летнюю женщину завели дело за гибель трехлетней девочки в ДТП
Против жительницы Лабинского района возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок и пострадала женщина
Авария произошла 26 января в Лабинске около 19:00 на пересечении улиц Декабристов и Карла Маркса.
По предварительным данным, 60-летняя водитель автомобиля BYD сбила 38-летнюю женщину и трехлетнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
В результате ребенок скончался в больнице, пострадавшей женщине назначили амбулаторное лечение.
На водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Анапе вечером 29 января автомобиль сбил женщину и ее пятилетнюю дочь.
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