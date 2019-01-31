В Лабинске на 60-летнюю женщину завели дело за гибель трехлетней девочки в ДТП

Против жительницы Лабинского района возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок и пострадала женщина

Авария произошла 26 января в Лабинске около 19:00 на пересечении улиц Декабристов и Карла Маркса.

По предварительным данным, 60-летняя водитель автомобиля BYD сбила 38-летнюю женщину и трехлетнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ребенок скончался в больнице, пострадавшей женщине назначили амбулаторное лечение.

На водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.