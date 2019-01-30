В Сочи ищут водителя машины, которая сбила шестилетнюю девочку
В Сочи 29 января произошли две автомобильных аварии, в которых пострадали дети
В 15:30 на улице 50 лет СССР в Хостинском районе машина ехала по междомовому проезду и сбила шестилетнюю девочку, которая выбежала из подъезда. После столкновения водитель скрылся с места ДТП. Ребенок получил ушибы.
«На данный момент ведется розыск автомобиля и водителя. Со слов очевидцев, это был автомобиль Lada Priora», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УВД по Сочи.
Вторая авария произошла в 17:00 в Адлерском районе. 48-летняя местная жительница за рулем Hyundai Getz при повороте налево не уступила дорогу и врезалась в мопед «Шторм», на котором ехал 15-летний подросток. После столкновения мопед откинуло на припаркованный автомобиль Toyota.
Водителя мопеда доставили в медицинское учреждение.
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