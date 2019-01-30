Пятилетняя девочка и ее мать пострадали в ДТП в Анапе

Краснодарский край

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В Анапе вечером 29 января произошло ДТП, в котором пострадала женщина с ребенком

Авария произошла 29 января в 18:30 на перекрестке улиц Самбурова и Гребенской. 

По данным «Анапского Черноморья», автомобиль Kia Rio столкнулся с машиной Toyota Mark. В результате пострадали две пассажирки Toyota — женщина и ее пятилетняя дочь. 

Как писали Юга.ру, в Сочи 29 января произошли две автомобильных аварии, в которых пострадали дети.

Анапа Дети ДТП
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