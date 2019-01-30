Пятилетняя девочка и ее мать пострадали в ДТП в Анапе
Краснодарский край Ксения Мареич
В Анапе вечером 29 января произошло ДТП, в котором пострадала женщина с ребенком
Авария произошла 29 января в 18:30 на перекрестке улиц Самбурова и Гребенской.
По данным «Анапского Черноморья», автомобиль Kia Rio столкнулся с машиной Toyota Mark. В результате пострадали две пассажирки Toyota — женщина и ее пятилетняя дочь.
Как писали Юга.ру, в Сочи 29 января произошли две автомобильных аварии, в которых пострадали дети.
Кто такой Рауф Арашуков и в чем его обвиняют?
Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии
Статьи ПартнерскийВодопады в часе езды от Краснодара
Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.