Пятилетняя девочка и ее мать пострадали в ДТП в Анапе

В Анапе вечером 29 января произошло ДТП, в котором пострадала женщина с ребенком

Авария произошла 29 января в 18:30 на перекрестке улиц Самбурова и Гребенской.

По данным «Анапского Черноморья», автомобиль Kia Rio столкнулся с машиной Toyota Mark. В результате пострадали две пассажирки Toyota — женщина и ее пятилетняя дочь.