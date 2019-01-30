В Дагестане директора детского лагеря обвинили в мошенничестве с путевками на 850 тыс. рублей
В Буйнакском районе Дагестана директора лагеря заподозрили в хищении денег на путевки детям из малообеспеченных семей
Летом 2016 года директор детского оздоровительного лагеря «Горная речка» заключил с министерством труда и соцразвития республики госконтракт на сумму около 1,7 млн рублей. По договору, лагерь должен был поставить 150 путевок стоимостью около 11,5 тыс. рублей каждая для детей, находящхся в трудной жизненной ситуации. Ведомство должно было оплатить путевки.
Фактически дети в лагере не отдыхали, однако директор предоставил в министерство поддельные документы. Таким образом руководитель организации вместе с другими должностными лицами ведомства похитили более 850 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.
Против директора лагеря возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог).
Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года в детском лагере «Спартак» в Дагестане отравились 86 человек. Роспотребнадзор установил, что детей накормили зараженными куриными крылышками из Ставрополья.
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