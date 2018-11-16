В Краснодаре осудили мужчину, который продавал несуществующие путевки на Черное море

В Краснодаре мужчину осудили за хищение денег у 50 жителей края

Следствие установило, что 26-летний местный житель разместил в интернете объявления о продаже путевок на Черноморское побережье по заниженным ценам. Молодой человек убеждал клиентов перевести на его банковский счет задаток за бронирование путевок. После того как деньги поступали на его карту, он выключал мобильный телефон и больше не выходил на связь.

Полицейские также установили, что мужчина причастен к еще 49 эпизодам. Общий ущерб превысил 300 тыс. рублей.

В июне во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю и УМВД России по Краснодару задержали мужчину в краевой столице.

Молодого человека заключили под стражу и обвинили по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Суд приговорил его к двум годах лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.