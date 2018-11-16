В Краснодаре осудили мужчину, который продавал несуществующие путевки на Черное море

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре мужчину осудили за хищение денег у 50 жителей края

Следствие установило, что 26-летний местный житель разместил в интернете объявления о продаже путевок на Черноморское побережье по заниженным ценам. Молодой человек убеждал клиентов перевести на его банковский счет задаток за бронирование путевок. После того как деньги поступали на его карту, он выключал мобильный телефон и больше не выходил на связь.

Полицейские также установили, что мужчина причастен к еще 49 эпизодам. Общий ущерб превысил 300 тыс. рублей.

В июне во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю и УМВД России по Краснодару задержали мужчину в краевой столице.

Молодого человека заключили под стражу и обвинили по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Суд приговорил его к двум годах лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Деньги Краснодар Мошенничество отдых Полиция путешествия Черное море
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Геленджике столкнулись три машины, есть пострадавшие
В Краснодаре осудили мужчину, который продавал несуществующие путевки на Черное море
Против главы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора возбудили дело о халатности
Между Дагестаном и Туркменией в 2019 году хотят запустить паромное сообщение
В Ростовской области при пожаре погибли женщина и трое детей
Под Новороссийском в ДТП у машины вылетел двигатель

Лента новостей

Статьи

Поездка на Эльбрус, лекция о питании, ночь в батутном парке

Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру

Статьи

Дискотека 80-90-х, концерт L'One, балет «Эсмеральда»

И другие события Краснодара с 16 по 18 ноября

СК РФ завершил расследование убийства многодетной матери в Псебае

Подробности громкого дела

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале