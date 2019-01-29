Два подростка на Ставрополье украли две газовые печи, чугунный лист и стиральную машину

В Труновском районе Ставропольского края двух несовершеннолетних подозревают в краже чужого имущества

По данным следствия, с 27 октября по 1 ноября 2018 года двое подростков 15 и 16 лет взломали входную дверь в частном доме в селе Ключевском. Они украли две газовые печи, чугунный лист и стиральную машину, но не смогли найти автомобиль и не увезли похищенное.

В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище).

Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.