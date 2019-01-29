Два подростка на Ставрополье украли две газовые печи, чугунный лист и стиральную машину
В Труновском районе Ставропольского края двух несовершеннолетних подозревают в краже чужого имущества
По данным следствия, с 27 октября по 1 ноября 2018 года двое подростков 15 и 16 лет взломали входную дверь в частном доме в селе Ключевском. Они украли две газовые печи, чугунный лист и стиральную машину, но не смогли найти автомобиль и не увезли похищенное.
В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище).
Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2018-го в Нефтекумске задержали местного жителя, который украл с дачи соседа 400 кг металлических изделий.
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