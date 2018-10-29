На Ставрополье с помощью ДНК-экспертизы раскрыли кражу, совершенную пять лет назад

В Ставропольском крае 42-летнего мужчину подозревают в краже, совершенной пять лет назад

По версии следствия, более пяти лет назад в селе Чернолесском неизвестный взломал банкомат и украл более 800 тыс. рублей. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили следы крови и сохранили образцы в единой базе ДНК.

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В результате исследования эксперты нашли совпадение следов ДНК с биометариалами 42-летнего жителя станицы Марьинской Кировского района. Мужчина был ранее судим и отбывал наказание в тюрьме, перед этим он прошел обязательную процедуру сдачи образцов ДНК.