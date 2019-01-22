На Кубани пьяный мужчина залез в чужой дом, надел на себя украденные вещи и уснул

Краснодарский край

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В Курганинском районе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже

Местный житель сообщил в дежурную часть, что не ночевал дома, а когда вернулся, увидел разбитое окно, услышал посторонний шум и вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили в ванной комнате постороннего мужчину и доставили его в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый 44-летний житель Кавказского района. Он рассказал, что накануне вечером, будучи пьяным, решил совершить кражу. Злоумышленник разбил окно дома, пробрался внутрь, собрал вещи, часть из которых надел на себя, и после этого уснул.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище), предусматривающим до шести лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу, сообщила 22 января пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в начале января на жителя Тихорецкого района завели уголовное дело за то, что он украл у пенсионерки 20 литров домашнего вина, чтобы отдохнуть на праздниках.

Кражи Курганинский район Полиция
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