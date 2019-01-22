На Кубани пьяный мужчина залез в чужой дом, надел на себя украденные вещи и уснул

В Курганинском районе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже

Местный житель сообщил в дежурную часть, что не ночевал дома, а когда вернулся, увидел разбитое окно, услышал посторонний шум и вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили в ванной комнате постороннего мужчину и доставили его в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый 44-летний житель Кавказского района. Он рассказал, что накануне вечером, будучи пьяным, решил совершить кражу. Злоумышленник разбил окно дома, пробрался внутрь, собрал вещи, часть из которых надел на себя, и после этого уснул.