На Ставрополье мужчина украл с дачи соседа 400 кг металлических изделий

Ставропольский край

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В Нефтекумском районе Ставропольского края полицейские заподозрили мужчину в краже свыше 400 кг металлических изделий

Установлено, что ранее судимый 38-летний местный житель сорвал навесной замок и проник в чужой дом. Там он украл личные вещи и более 400 кг металлических изделий.

В полицию обратился хозяин дома. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина сознался в преступлении. По его словам, он заранее знал, что соседа нет дома. Похищенное имущество задержанный продал.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 

Кражи Полиция
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