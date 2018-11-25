На Ставрополье мужчина украл с дачи соседа 400 кг металлических изделий

В Нефтекумском районе Ставропольского края полицейские заподозрили мужчину в краже свыше 400 кг металлических изделий

Установлено, что ранее судимый 38-летний местный житель сорвал навесной замок и проник в чужой дом. Там он украл личные вещи и более 400 кг металлических изделий.

В полицию обратился хозяин дома. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина сознался в преступлении. По его словам, он заранее знал, что соседа нет дома. Похищенное имущество задержанный продал.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.