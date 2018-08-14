Суд в Краснодаре дал 18 лет тюрьмы мужчине, забетонировавшему тело убитого в бочке

В Краснодаре мужчину, который залил тело убитого бетоном в бочке, признали виновным

Краснодарский краевой суд вынес приговор мужчине, который в сентябре 2017 года убил 34-летнего покупателя ноутбука, положил его тело в бочку и залил бетоном. Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, с применением оружия), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем), ч. 1 ст. 223 УК РФ (Незаконная переделка огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Приговором суда преступнику назначили наказание в виде 18 лет тюрьмы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 40-летний мужчина с целью кражи денег разместил на сайте объявление о продаже ноутбука, который решил купить краснодарец. Когда покупатель приехал к злоумышленнику, он убил его выстрелами из пистолета и забрал 70 тыс. рублей. После этого преступник поместил тело в металлическую бочку, залил цементом, заварил крышку и отвез на кладбище, где его и обнаружили.