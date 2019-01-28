Первышов пообещал Кондратьеву подготовить генплан Краснодара до конца года
Новый генплан Краснодара планируется получить у разработчика к концу 2018 года, сообщил на заседании общественного градостроительного совета мэр города Евгений Первышов
Мероприятие прошло при участии губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Он отметил, что разработка нового генплана краевой столицы, которая началась в 2016 году, слишком затянулась.
«В прошлом году край выделил на разработку генплана города почти 64 млн, в этом году предусмотрено еще почти 44 млн рублей. То, что не сделали за два года, сделайте теперь за год», — сказал Кондратьев.
Первышов доложил, что основной документ планируется получить к концу этого года. Он уточнил, что его разработкой занимается ООО «НИИ перспективного градостроительства» города Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Как сообщали Юга.ру, в последний раз генплан принимался в Краснодаре в 2012 году. Публичные слушания по изменению генплана Краснодара стартовали в ноябре 2016 года. Проект изменений представили губернатору в декабре того года, однако он не принял корректировки. По его мнению, они не в полной мере соответствовали требованиям жителей. После этого генплан отправили на доработку.
В декабре 2017 года Первышов говорил, что разработка нового генплана Краснодара займет 1,5 года. В августе 2018 года он заявил, что новый документ должен быть актуален на протяжении последующих 30 лет и сообщил, что разрабатываться он будет 2,5-3 года. Гендиректор «НИИ перспективного градостроительства» в ноябре 2018 года заявил, что разработка генплана может занять до трех лет.
В документе планируется учесть проекты развития города, в том числе Краснодарской агломерации и улично-дорожной сети, Стратегию Краснодара — 2030.
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Первышов пообещал подготовить генплан Краснодара до конца года
Новый генплан Краснодара планируется получить у разработчика к концу 2018 года
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