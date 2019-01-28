Первышов пообещал Кондратьеву подготовить генплан Краснодара до конца года

Новый генплан Краснодара планируется получить у разработчика к концу 2018 года, сообщил на заседании общественного градостроительного совета мэр города Евгений Первышов

Мероприятие прошло при участии губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Он отметил, что разработка нового генплана краевой столицы, которая началась в 2016 году, слишком затянулась.

«В прошлом году край выделил на разработку генплана города почти 64 млн, в этом году предусмотрено еще почти 44 млн рублей. То, что не сделали за два года, сделайте теперь за год», — сказал Кондратьев.

Первышов доложил, что основной документ планируется получить к концу этого года. Он уточнил, что его разработкой занимается ООО «НИИ перспективного градостроительства» города Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе краевой администрации.