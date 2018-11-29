Новый генплан для Краснодара разработают архитекторы из Санкт-Петербурга

«НИИ Перспективного Градостроительства» Санкт-Петербурга разработает генеральный план Краснодара

Институт уже приступил к созданию градостроительного документа. Контракт на разработку генплана заключили по итогам конкурса. Основные задачи документа обсудили на совещании в мэрии.

Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что действующий план 2012 года не отражает существующую планировку города. За последние годы территория краевого центра увеличилась за счет земель, которые город получил от государства, однако это не отражено в генплане. По словам мэра, в документе необходимо представить проекты развития города, в том числе Краснодарской агломерации и улично-дорожной сети, Стратегию Краснодара — 2030.

Гендиректор института, заслуженный архитектор РФ Сергей Митягин сообщил, что генеральный план разработают поэтапно. Сначала соберут информацию и исходные данные, затем их проанализируют. Параллельно планируют провести топографическую съемку. На основе этих данных сделают цифровой топографический план Краснодара, который станет основой генплана.