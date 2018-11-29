Новый генплан для Краснодара разработают архитекторы из Санкт-Петербурга
«НИИ Перспективного Градостроительства» Санкт-Петербурга разработает генеральный план Краснодара
Институт уже приступил к созданию градостроительного документа. Контракт на разработку генплана заключили по итогам конкурса. Основные задачи документа обсудили на совещании в мэрии.
Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что действующий план 2012 года не отражает существующую планировку города. За последние годы территория краевого центра увеличилась за счет земель, которые город получил от государства, однако это не отражено в генплане. По словам мэра, в документе необходимо представить проекты развития города, в том числе Краснодарской агломерации и улично-дорожной сети, Стратегию Краснодара — 2030.
Гендиректор института, заслуженный архитектор РФ Сергей Митягин сообщил, что генеральный план разработают поэтапно. Сначала соберут информацию и исходные данные, затем их проанализируют. Параллельно планируют провести топографическую съемку. На основе этих данных сделают цифровой топографический план Краснодара, который станет основой генплана.
После разработки проект направят на согласование в федеральные, краевые и городские ведомства. Затем проведут публичные слушания в Краснодаре. В мэрии заявили, что горожане смогут высказать свое мнение по проекту. После слушаний генплан отправят на утверждение.
Разработка генплана может занять до трех лет, сообщили 29 ноября в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в последний раз генплан принимался в Краснодаре в 2012 году. Публичные слушания по изменению генплана Краснодара стартовали в ноябре 2016 года. Проект изменений представили губернатору в декабре того года, однако он не принял корректировки. По его мнению, они не в полной мере соответствовали требованиям жителей. После этого генплан отправили на доработку.
В декабре 2017 года Первышов говорил, что разработка нового генплана Краснодара займет 1,5 года. В августе 2018 года мэр заявил, что новый документ должен быть актуален на протяжении последующих 30 лет.
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