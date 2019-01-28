На Дону трех парней будут судить за контрабанду наркотиков из Китая

Троих жителей Новочеркасска обвиняют в сбыте наркотиков из Китая через интернет

С октября 2016 года по ноябрь 2017-го трое 20-летних жителей Новочеркасска получали из Китая посылки с наркотиками, делили их на более мелкие партии и прятали в тайниках. О месте нахождения закладок они сообщали покупателям через интернет.

В результате оперативно-разыскных мероприятий всех участников преступной группы задержали.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств организованной группой), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета организованной группой в крупном размере).

Кроме того, одного из участников преступной группы обвинили по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (Отмывание денег, приобретенных в результате совершения преступления).

Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Новочеркасский городской суд, сообщила 28 января пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как писали Юга.ру, в Керчи в ноябре 2018 года полицейские задержали трех 19-летних студентов, подозреваемых в сбыте наркотиков.