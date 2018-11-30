В Керчи задержали трех студентов, которые делали закладки с наркотиками
В Керчи полицейские задержали трех 19-летних молодых людей, подозреваемых в сбыте наркотиков
По предварительным данным, с мая студенты одного из образовательных учреждений делали закладки с наркотиками в заброшенных местах. При задержании у них изъяли более 100 граммов вещества белого цвета. Согласно экспертизе, изъятое — наркотик «соль».
Сотрудники полиции выяснили, что ранее задержанные не привлекались к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Суд заключил молодых людей под стражу, сообщили 30 ноября в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Как писали Юга.ру, в Армавире задержали двоих жителей ближнего зарубежья. Они продавали наркотики, делая закладки.
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