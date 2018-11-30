В Керчи задержали трех студентов, которые делали закладки с наркотиками

Крым

Распечатать

В Керчи полицейские задержали трех 19-летних молодых людей, подозреваемых в сбыте наркотиков

По предварительным данным, с мая студенты одного из образовательных учреждений делали закладки с наркотиками в заброшенных местах. При задержании у них изъяли более 100 граммов вещества белого цвета. Согласно экспертизе, изъятое — наркотик «соль».

© Фото пресс-службы МВД по Республике Крым
© Фото пресс-службы МВД по Республике Крым
© Фото пресс-службы МВД по Республике Крым
© Фото пресс-службы МВД по Республике Крым

Сотрудники полиции выяснили, что ранее задержанные не привлекались к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Суд заключил молодых людей под стражу, сообщили 30 ноября в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как писали Юга.ру, в Армавире задержали двоих жителей ближнего зарубежья. Они продавали наркотики, делая закладки.

Крым Наркотики Студенты
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Всероссийское казачье войско начнет работу 1 апреля 2019 года
Министр экономического развития Крыма покинула пост
В Кавказском заповеднике косулям, медведям и волкам на зиму оставили 10 тонн соли
В Иркутске оштрафовали предпринимателя из Краснодара, который продавал биткоины
Судья ЕСПЧ предложил легализовать однополые отношения в России
В Керчи задержали трех студентов, которые делали закладки с наркотиками

Лента новостей

Спайдермен-коммунальщик, сноуборд на парковке, снеговик на кондиционере

Как Краснодар встречает зиму

Статьи

«Мы пытаемся разобраться, почему суд поступил справедливо. Понимаете, до чего мы докатились?»

Интервью с Алексеем Аванесяном, адвокатом Хаски и Беньяша

Статьи

Бережный бензин. Кому и зачем нужен бензин с октановым числом 100

И в чем его отличие от других видов топлива

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале