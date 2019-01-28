В Сочи из-за лавиноопасности изменят работу горнолыжных трасс
До 30 января в горах Сочи на отметках выше 500 метров над уровнем моря сохранится угроза схода лавин
«28 января возможна корректировка в работе трасс после дополнительного осмотра лавинных очагов», — сообщили в горно-туристическом центре «Газпром».
Часть трасс из-за лавиноопасности была закрыта с утра 28 января и на других горнолыжных курортах Красной Поляны.
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Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
По информации метеослужбы курорта «Горки Город», за ночь выпало около 10 см снега.
Как сообщали Юга.ру, 16 января в Красной Поляне снежная лавина заблокировала 14 человек в трех автомобилях.
И другие события Краснодара с 28 января по 3 февраля
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