В Сочи из-за лавиноопасности изменят работу горнолыжных трасс

Краснодарский край

Распечатать

До 30 января в горах Сочи на отметках выше 500 метров над уровнем моря сохранится угроза схода лавин

«28 января возможна корректировка в работе трасс после дополнительного осмотра лавинных очагов», — сообщили в горно-туристическом центре «Газпром».

Часть трасс из-за лавиноопасности была закрыта с утра 28 января и на других горнолыжных курортах Красной Поляны.

Читайте также:

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

По информации метеослужбы курорта «Горки Город», за ночь выпало около 10 см снега.

Как сообщали Юга.ру, 16 января в Красной Поляне снежная лавина заблокировала 14 человек в трех автомобилях.

Курорты и туризм МЧС Погода Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи из застрявшей в снегу машины эвакуировали шесть человек
Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Дагестане
На Дону трех парней будут судить за контрабанду наркотиков из Китая
В Белой Глине пьяный водитель насмерть сбил 16-летнего подростка и скрылся
В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину
В Краснодаре экс-застройщика ЖК «Кларисса» будут судить за мошенничество

Лента новостей

Статьи

«Оно 2», «Звездные войны: Эпизод 9», «Джокер»

И еще 14 самых ожидаемых премьер 2019 года

В Краснодаре экс-застройщика ЖК «Кларисса» будут судить за мошенничество

Статьи

Концерт рэпера GONE.Fludd, вечер памяти Владимира Высоцкого

И другие события Краснодара с 28 января по 3 февраля

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале