В Сочи из-за лавиноопасности изменят работу горнолыжных трасс

До 30 января в горах Сочи на отметках выше 500 метров над уровнем моря сохранится угроза схода лавин

Часть трасс из-за лавиноопасности была закрыта с утра 28 января и на других горнолыжных курортах Красной Поляны.

«28 января возможна корректировка в работе трасс после дополнительного осмотра лавинных очагов», — сообщили в горно-туристическом центре «Газпром».

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

По информации метеослужбы курорта «Горки Город», за ночь выпало около 10 см снега.

Как сообщали Юга.ру, 16 января в Красной Поляне снежная лавина заблокировала 14 человек в трех автомобилях.