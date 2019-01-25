«Виталику пока». Из центра Краснодара убрали мешок с мусором
Коммунальные службы 25 января убрали мешок с мусором, который больше года лежал на тротуаре в центре Краснодара
Как сообщали Юга.ру, паблик «Туподар Краснодар» 24 января опубликовал фото мешка с мусором на улице Головатого и предложил внести его в список объектов культурного наследия. Для него даже придумали красивую историю и назвали Виталием.
Жители района рассказали, что мешок лежит там около года. Он попал на панорамы Google Maps, снятые в сентябре 2017 года.
В отделе коммунального хозяйства Западного округа Краснодара сообщили порталу Юга.ру, что не знают, как долго мусор лежит на улице, и пообещали его убрать. Вскоре очевидцы прислали видео, на котором коммунальщики увозят мешок со словами «Виталику пока».
«Бдительные граждане звонят нам каждый день и сообщают о мусоре», — уточнил представитель подразделения Западного округа.
В отделе коммунального хозяйства усомнились, что мешок мог пролежать на улице год и быть незамеченным. Там добавили, что непонятно, кто ответственен за вывоз такого мусора: по контракту департамент городского хозяйства обязан вывозить мелкий мусор с улиц всего города, а отдел коммунального хозяйства округа отвечает за обслуживание свалок.
Напомним, в январе администрация Краснодара предложила жителям города присылать фотографии и пожелания о ходе уборки контейнерных площадок, так как на них скопилось много мусора. Ликвидировать свалки планируется до конца месяца.
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