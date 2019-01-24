В центре Краснодара около года лежит мешок мусора. В соцсетях начали шутить и дали ему имя

Краснодарский край

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Паблик «Туподар Краснодар» опубликовал фото мешка с мусором, который долгое время лежит на одной из улиц в центре Краснодара, и предложил внести его в список объектов культурного наследия

Фотографию мешка паблику отправил один из жителей города, а авторы «Туподара» сочинили про него красивую легенду.

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«По словам коренных жителей, этот мешок с отходами уже около двух лет лежит на улице Головатого между торговым центром "Галерея" и цирком. Так как мэрия и коммунальщики многие месяцы игнорировали мешок, тот обрел узнаваемость среди местных. Они делают с ним селфи, зовут его Виталием и даже приходили поздравлять его в новогоднюю ночь. Породнившись с мешком, люди поняли как больно будет его потерять. Поэтому они решили, что если включить Виталия в список охраняемых объектов, формирующих идентичность Краснодара, то его не тронут», — говорится в публикации.

Жители этого района рассказали порталу Юга.ру, что мешок лежит там около года. До этого некоторое время около цирка сгружали строительный мусор, а другие машины увозили его. Когда это прекратилось, один мешок оказался забытым. С тех пор его никто так и не убрал.

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В комментариях к публикации краснодарцы предложили взять над Виталием опекунство, передать вопрос «арт-объекта» ЮНЕСКО или написать на нем любую шутку про НДС, чтобы его быстрей убрали.

Как писали Юга.ру, в январе администрация Краснодара предложила жителям города присылать фотографии и пожелания о ходе уборки контейнерных площадок, так как на них скопилось много мусора. Ликвидировать его планируется до конца месяца.

Искусство Краснодар Мусор
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