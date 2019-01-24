В Сочи онкобольного с семьей выселяют из пансионата. Власти города объяснили ситуацию

24 января в СМИ появилась информация о том, что семью онкобольного выселяют из пансионата «Нептун» в Сочи

После визита судебного пристава, который потребовал у супругов Мартыновых съехать из пансионата, глава семьи обратился в суд с просьбой прекратить судебное производство. Он указал, что из-за тяжелого заболевания не может зарабатывать на аренду или покупку другого жилья, пишет «Кавказский узел».

По данным издания, с декабря 2016 года администрация Сочи пытается выселить жильцов «Нептуна», комнаты в котором были распределены между олимпийскими переселенцами и пострадавшими от стихийных бедствий. Мартыновы остались единственной семьей, котораы живет в пансионате.

«У администрации города Сочи отсутствуют законные основания для предоставления Андрею Мартынову и членам его семьи жилого муниципального маневренного фонда», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Сочи.

По информации пресс-службы, Андрей Мартынов вместе с Ниной Головенчик возвели три самовольных строения на земельном участке на улице Нижнеимеретинской, 1. При этом прав на землю у них не было.

«Мартынов и члены его семьи не были собственниками недвижимого имущества, поэтому права на предоставление маневренного фонда не имели. Тем не менее, они были временно заселены в пансионат администрацией Адлерского района», — рассказали в пресс-службе.

Так как Мартынов и члены его семьи добровольно не освободили комнаты № 305 и 306 в пансионате, администрация Сочи подала в Адлерский районный суд иск о выселении из муниципального маневренного фонда без предоставления другого жилого помещения.

22 августа 2016 года Адлерский райсуд удовлетворил исковые требования мэрии. В октябре 2016-го в Адлерский районный отдел судебных приставов направили исполнительные листы о выселении Мартынова и членов его семьи, так как они живут в пансионате «Нептун» без правовых оснований.

Как сообщали Юга.ру, победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников два года не мог получить обещанную квартиру в Сочи, пока за него не вступился Дима Билан. После этого ключи Плужникову вручил лично мэр города Анатолий Пахомов.