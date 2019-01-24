Жительница Красноармейского района скрыла гибель младенца и шесть лет получала на него пособие

В Красноармейском районе задержали местную жительницу, которая в 2012 году скрыла гибель своего сына

Правоохранителям 18 января сообщили об исчезновении шестилетнего Александра Ткаченко из Красноармейского района. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Позже выяснилось, что в августе 2012 года 36-летняя местная жительница родила сына. По состоянию здоровья его госпитализировали в краевую больницу скорой медицинской помощи. В ноябре того же года мальчика выписали, мать уехала с ним Красноармейский район и получила свидетельство о рождении.

Кроме этого ребенка у женщины было еще двое несовершеннолетних детей. Она не пускала в дом органы соцзащиты, которые хотели проверить условия проживания мальчика и его состояние.

В начале декабря 2018 года администрация сельского поселения Красноармейского района направила в полицию обращение, в котором указала, что местная жительница не готовила сына к школе.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что ребенка дома нет. Мать мальчика рассказала следователю, что в 2012 году младенец подавился пищей и умер. Она решила скрыть гибель сына и похоронила его недалеко от дома.

При этом женщина продолжала получать пособие на ребенка до начала 2019 года. Всего она незаконно получила более 250 тыс. рублей. Против нее завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении пособий, совершенное в крупном размере).

Женщину задержали, она дает показания. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, устанавливают место захоронения тела ребенка.

Во время расследования специалисты изучат условия жизни и воспитания детей в семье, оценят действия или бездействия представителей органов опеки и попечительства, а также соцзащиты, сообщила 24 января пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.