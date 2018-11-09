На Дону женщина убила своего новорожденного ребенка и закопала во дворе
В Азовском районе Ростовской области 41-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве младенца
По данным следствия, в октябре женщина родила девочку дома, без помощи врачей, в ведро с водой. Затем она перенесла новорожденную в летнюю кухню и оставила там почти на сутки, в результате ребенок скончался. Тело младенца злоумышленница закопала во дворе.
Уголовное дело возбудили по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью ребенка). Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщила 9 ноября пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
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