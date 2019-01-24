В Дагестане медсестра спасла многодетного отца, которого зажало в зависшем над пропастью бульдозере
В Махачкале вручили награду медсестре, которая оказала помощь мужчине, застрявшему в кабине перевернувшегося бульдозера
Инцидент произошел в октябре 2018 года во время ремонта дороги на участке Дылым — Шавдан — Халатала в Казбековском районе. Бульдозер перевернулся четыре раза и завис над пропастью, водитель оказался придавленным автомобилем.
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Перевернутый бульдозер заметили пастухи, которые сообщили о происшествии в скорую помощь и полицию. Бригада врачей находилась на выезде, поэтому медсестра Равшан Эмеева, принявшая вызов, сама выехала на место.
По данным МЧС по региону, женщина пролезла в кабину бульдозера, сделала укол теряющему сознание водителю, после чего взяла мужчину заплечи и перетянула на менее продавленное место в машине. Жители села удерживали бульдозер в течение трех часов и помогли вытащить пострадавшего.
Мужчину — отца семерых детей — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ранами. После оказания необходимой помощи мужчину выписали из больницы, его жизни ничего не угрожает.
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В пресс-службе Дагестанского профсоюза работников здравоохранения РФ сообщили, что Эмееву, оказавшую своевременную помощь, наградили почетной грамотой и дали денежное вознаграждение.
Как писали Юга.ру, в сентябре в Махачкале имам помог выбраться из тонущей машины женщине с ребенком. А в декабре в столице Дагестана прохожие поймали упавшую с пятого этажа девочку.
Рассказывает онколог Илья Фоминцев
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