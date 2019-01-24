В Дагестане медсестра спасла многодетного отца, которого зажало в зависшем над пропастью бульдозере

Дагестан

Распечатать

В Махачкале вручили награду медсестре, которая оказала помощь мужчине, застрявшему в кабине перевернувшегося бульдозера

Инцидент произошел в октябре 2018 года во время ремонта дороги на участке Дылым — Шавдан — Халатала в Казбековском районе. Бульдозер перевернулся четыре раза и завис над пропастью, водитель оказался придавленным автомобилем.

Читайте также:

Перевернутый бульдозер заметили пастухи, которые сообщили о происшествии в скорую помощь и полицию. Бригада врачей находилась на выезде, поэтому медсестра Равшан Эмеева, принявшая вызов, сама выехала на место.

По данным МЧС по региону, женщина пролезла в кабину бульдозера, сделала укол теряющему сознание водителю, после чего взяла мужчину заплечи и перетянула на менее продавленное место в машине. Жители села удерживали бульдозер в течение трех часов и помогли вытащить пострадавшего.

Мужчину — отца семерых детей — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ранами. После оказания необходимой помощи мужчину выписали из больницы, его жизни ничего не угрожает.

Читайте также:

В пресс-службе Дагестанского профсоюза работников здравоохранения РФ сообщили, что Эмееву, оказавшую своевременную помощь, наградили почетной грамотой и дали денежное вознаграждение. 

Как писали Юга.ру, в сентябре в Махачкале имам помог выбраться из тонущей машины женщине с ребенком. А в декабре в столице Дагестана прохожие поймали упавшую с пятого этажа девочку.

Махачкала Медицина Награды
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Пять человек получили на Дону от 4 до 7 лет строгого режима за контрабанду топлива на Украину
В центре Краснодара около года лежит мешок мусора. В соцсетях начали шутить и дали ему имя
В Адыгее полицейский за взятку пообещал «решить» проблему сотрудника ДПС
В поселке Лорис украли недавно установленные во дворах лавочки. Кража попала на видео
В Дагестане медсестра спасла многодетного отца, которого зажало в зависшем над пропастью бульдозере
Четверо мужчин с ножами напали на сотрудников ДПС в Нальчике. Трое нападавших убиты

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале