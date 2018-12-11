В Махачкале прохожие поймали выпавшую с пятого этажа девочку. Момент спасения попал на видео

В соцсетях появилось видео из Махачкалы, на котором двое мужчин поймали пятилетнего ребенка, выпавшего из окна многоэтажки

По данным паблика Mash, таксист и его знакомый шли по улице, когда увидели, как ребенок повис в окне пятого этажа, держась руками за карниз, и в итоге соскользнул.

Мужчины подхватили девочку на лету и не смогли предотвратить падения на асфальт, однако она не получила переломов. Ее здоровью ничего не угрожает.