В Махачкале прохожие поймали выпавшую с пятого этажа девочку. Момент спасения попал на видео
В соцсетях появилось видео из Махачкалы, на котором двое мужчин поймали пятилетнего ребенка, выпавшего из окна многоэтажки
По данным паблика Mash, таксист и его знакомый шли по улице, когда увидели, как ребенок повис в окне пятого этажа, держась руками за карниз, и в итоге соскользнул.
Мужчины подхватили девочку на лету и не смогли предотвратить падения на асфальт, однако она не получила переломов. Ее здоровью ничего не угрожает.
Один из мужчин вывихнул кисть рук, когда пытался поймать девочку, которая весит 17 кг, передает телеканал «Звезда».
Момент спасения ребенка был записан с помощью камер наружного наблюдения, установленных на здании.
Как писали Юга.ру, в сентябре в Дагестане имам помог выбраться из тонущей машины женщине с ребенком.
Интервью с Саидой Сиражудиновой
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.