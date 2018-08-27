В Махачкале турист спас двух тонущих в море девочек

В Махачкале отдыхающий спас девочек 8 и 14 лет, которые тонули в Каспийском море

На пляже 25 августа отдыхала семейная пара. Молодые люди увидели, как двух девочек унесло течением за волнорез. Мужчина прыгнул в воду, чтобы их вытащить. Он заплыл далеко от берега, схватил восьмилетнюю девочку и вытолкнул ее на поверхность.

Затем турист поплыл за вторым ребенком. Он начал толкать девочку к берегу. Однако мужчина почувствовал, что его уносит течением, и позвал на помощь. Отдыхающие помогли ему выбраться на берег.

На место вызвали бригаду скорой помощи. Всех троих госпитализировали. Во второй половине дня детей и мужчину выписали.

Выяснилось, что мужчина с семьей приехал в Дагестан на отдых из Липецка. Девочки прибыли с родителями из Чечни, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.