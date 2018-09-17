В Дагестане имам спас из тонущей машины женщину и ребенка
Дагестан Ксения Мареич
В Махачкале имам помог выбраться из тонущей машины женщине с ребенком
Авария произошла 15 сентября в районе Учхоза. По предварительным данным, автомобиль Touareg столкнулся с машиной «Жигули». В результате иномарка упала в канал. ДТП увидел из окна священнослужитель, который спустился помочь.
По словам мужчины, он сначала вытащил из воды ребенка и передал его стоящим возле канала людям. После этого имам помог выбраться женщине, которая находилась за рулем иномарки, сообщает РИА «Дербент».
Как писали Юга.ру, в августе в Махачкале отдыхающий спас двух девочек, тонущих в море.
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