В Дагестане имам спас из тонущей машины женщину и ребенка

В Махачкале имам помог выбраться из тонущей машины женщине с ребенком

Авария произошла 15 сентября в районе Учхоза. По предварительным данным, автомобиль Touareg столкнулся с машиной «Жигули». В результате иномарка упала в канал. ДТП увидел из окна священнослужитель, который спустился помочь.

По словам мужчины, он сначала вытащил из воды ребенка и передал его стоящим возле канала людям. После этого имам помог выбраться женщине, которая находилась за рулем иномарки, сообщает РИА «Дербент».