За призывы к терроризму в соцсетях житель Дагестана получил 5 лет колонии строгого режима

Дагестан

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Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Дагестана за призывы к терроризму в социальных сетях

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По версии следствия, с октября 2014 года по декабрь 2015-го мужчина публиковал на своих страницах в соцсетях видеозаписи с призывами к террористской и экстремистской деятельности, а также ролики, оправдывающие терроризм. 

На местного жителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

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Северо-Кавказский окружной военный суд признал мужчину виновным. На заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Подсудимого приговорили к пяти годам колонии строгого режима с лишением права заниматься администрированием сайтов сроком на один год, сообщила пресс-служба Северо-Кавказского окружного военного суда.

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