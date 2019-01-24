За призывы к терроризму в соцсетях житель Дагестана получил 5 лет колонии строгого режима
Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Дагестана за призывы к терроризму в социальных сетях
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По версии следствия, с октября 2014 года по декабрь 2015-го мужчина публиковал на своих страницах в соцсетях видеозаписи с призывами к террористской и экстремистской деятельности, а также ролики, оправдывающие терроризм.
На местного жителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
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Северо-Кавказский окружной военный суд признал мужчину виновным. На заседании подсудимый полностью признал свою вину.
Подсудимого приговорили к пяти годам колонии строгого режима с лишением права заниматься администрированием сайтов сроком на один год, сообщила пресс-служба Северо-Кавказского окружного военного суда.
Рассказывает онколог Илья Фоминцев
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