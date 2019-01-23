В Ростове осудили мужчину, опубликовавшего видео с оправданием терроризма

Ростовская область

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Северо-Кавказский окружной суд 22 января вынес приговор мужчине, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму

По данным суда, в марте 2014 года мужчина разместил на своей странице в одной из социальных сетей видео, содержащее публичное оправдание терроризма.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Обвиняемого приговорили к 2,5 годам колонии-поселения, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

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