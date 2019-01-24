На чиновницу из Славянска-на-Кубани завели второе дело из-за разрешения на строительство многоэтажки

В Славянске-на-Кубани завели второе уголовное дело на замглавы администрации района Тамару Берсеневу, которая дала разрешение на строительство еще одного многоквартирного дома

Как сообщали Юга.ру, чиновница подписала разрешение на строительство многоэтажки, зная, что дом нельзя будет ввести эксплуатацию из-за отсутствия технических условий для водо- и электроснабжения.

Позже Берсенева незаконно подписала разрешение на строительство дома на улице Октябрьской в Славянске-на-Кубани, в котором также не было условий для ввода в эксплуатацию. Квартиры в строящемся доме купили 166 человек. Таким образом, застройщик ООО «Стройком-Риэлт» обманом получил более 200 млн рублей дольщиков. Позже строительство многоэтажки прекратили.

На госслужащую завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Кроме того, по факту обмана граждан застройщиком возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщили 24 января в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.