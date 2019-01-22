В Славянске чиновница дала разрешение на незаконное строительство многоэтажки. На нее завели дело

Прокуратура Краснодарского края сообщила о возбуждении уголовного дела против должностного лица, которое незаконно выдало разрешение на строительство многоквартирного дома

Установлено, что заместитель главы администрации Славянского района по вопросам архитектуры и строительства Тамара Берсенева подписала разрешение на строительство многоквартирного дома, осознавая, что дом нельзя будет ввести в эксплуатацию, так как там нет технических условий на водоснабжение, водоотведение и электроснабжение.