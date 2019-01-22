В Славянске чиновница дала разрешение на незаконное строительство многоэтажки. На нее завели дело
Прокуратура Краснодарского края сообщила о возбуждении уголовного дела против должностного лица, которое незаконно выдало разрешение на строительство многоквартирного дома
Славянская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав участников долевого строительства.
Установлено, что заместитель главы администрации Славянского района по вопросам архитектуры и строительства Тамара Берсенева подписала разрешение на строительство многоквартирного дома, осознавая, что дом нельзя будет ввести в эксплуатацию, так как там нет технических условий на водоснабжение, водоотведение и электроснабжение.
Сейчас строительство объекта не ведется, но при этом граждане заключили 15 договоров долевого строительства на сумму более 21 млн рублей.
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На чиновницу завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщила 22 января пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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