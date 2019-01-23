«Локомотив-Кубань» обыграл «Ульм» в матче Еврокубка

Краснодарский край, В мире

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 23 января провел четвертый матч Топ-16 Еврокубка против немецкого «Ратиофарм Ульма»

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 88:76 (26:24, 26:14, 19:16, 17:22).

Дорелл Райт набрал 20 очков и стал самым результативным игроком в составе красно-зеленых. Очки набрали все все игроки команды, которые выходили на паркет.

После этого поединка краснодарский клуб занимает второе место в группе F. В активе «Локо» три победы и одно поражение — лидеру квартета французскому АСВЕЛу.

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Следующий матч в рамках Еврокубка «Локо» проведет 30 января в гостях у французского «Асвела». Очередная домашняя игра «железнодорожников» сосвоится 6 февраля, соперником станет немецкий клуб «Скайлайнерс». 

Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче «Локомотив» на выезде одолел «Ульм».

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