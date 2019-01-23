«Локомотив-Кубань» обыграл «Ульм» в матче Еврокубка

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 23 января провел четвертый матч Топ-16 Еврокубка против немецкого «Ратиофарм Ульма»

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 88:76 (26:24, 26:14, 19:16, 17:22).

Дорелл Райт набрал 20 очков и стал самым результативным игроком в составе красно-зеленых. Очки набрали все все игроки команды, которые выходили на паркет.

После этого поединка краснодарский клуб занимает второе место в группе F. В активе «Локо» три победы и одно поражение — лидеру квартета французскому АСВЕЛу.