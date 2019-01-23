«Локомотив-Кубань» обыграл «Ульм» в матче Еврокубка
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 23 января провел четвертый матч Топ-16 Еврокубка против немецкого «Ратиофарм Ульма»
Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 88:76 (26:24, 26:14, 19:16, 17:22).
Дорелл Райт набрал 20 очков и стал самым результативным игроком в составе красно-зеленых. Очки набрали все все игроки команды, которые выходили на паркет.
После этого поединка краснодарский клуб занимает второе место в группе F. В активе «Локо» три победы и одно поражение — лидеру квартета французскому АСВЕЛу.
Читайте также:
Следующий матч в рамках Еврокубка «Локо» проведет 30 января в гостях у французского «Асвела». Очередная домашняя игра «железнодорожников» сосвоится 6 февраля, соперником станет немецкий клуб «Скайлайнерс».
Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче «Локомотив» на выезде одолел «Ульм».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.