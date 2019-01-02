«Локомотив-Кубань» уступил «Асвелу» в первом матче года

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 2 января сыграл с французским «Асвелом Виллербаном» в первом матче Топ-16 Еврокубка

Матч прошел в Краснодаре и завершился со счетом 65:67 (15:15, 19:19, 18:17, 13:16).

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Джамел Маклин, набравший 17 очков. У Матеуша Понитки 13 очков, Дмитрий Кулагин принес своей команде 12 очков. У гостей Альфа Каба отличился 16 очками.

Следующий матч в рамках Еврокубка «Локомотив» проведет 8 января в гостях у немецкого клуба «Скайлайнерс». Перед этим краснодарцы на своем паркете сыграют с «Зеленой Гурой» в рамках Единой лиги ВТБ, встреча назначена на 6 января.