«Локомотив-Кубань» уступил «Асвелу» в первом матче года
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 2 января сыграл с французским «Асвелом Виллербаном» в первом матче Топ-16 Еврокубка
Матч прошел в Краснодаре и завершился со счетом 65:67 (15:15, 19:19, 18:17, 13:16).
Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Джамел Маклин, набравший 17 очков. У Матеуша Понитки 13 очков, Дмитрий Кулагин принес своей команде 12 очков.
У гостей Альфа Каба отличился 16 очками.
Смотрите также:
Следующий матч в рамках Еврокубка «Локомотив» проведет 8 января в гостях у немецкого клуба «Скайлайнерс». Перед этим краснодарцы на своем паркете сыграют с «Зеленой Гурой» в рамках Единой лиги ВТБ, встреча назначена на 6 января.
Как сообщали Юга.ру, в последнем матче группового этапа Еврокубка «Локо» одержал победу над немецкой «Альбой» и вышел в Топ-16 турнира с первого места в квартете.
Сотрудники Юга.ру рассказали, какие фильмы они обычно смотрят на новогодних каникулах
Советы, которые помогут избежать переедания
Натальная карта, затмения и ретроградный Меркурий
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.