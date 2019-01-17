«Локомотив-Кубань» с новым капитаном обыграл «Ульм» в матче Еврокубка

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» одолели немецкий «Ульм» в третьем туре Топ-16 Еврокубка

Встреча, прошедшая в Германии, завершилась со счетом 81:84. Самым результативным игроком матча стал новый капитан «Локо» Виталий Фридзон, заработавший 24 очка. О его назначении клуб объявил накануне игры.

Победа обеспечила «красно-зеленым» статус фаворита группы F. Ответный матч состоится в Краснодаре 23 января.

Атакующий защитник Виталий Фридзон выступает за «железнодорожников» с июля 2018 года. Он сменил на этом посту Дмитрия Кулагина, который стал вице-капитаном.

Это 10-й сезон 33-летнего Фридзона в Лиге ВТБ, до перехода в краснодарский клуб он играл за «Химки» и ЦСКА. В конце декабря Фридзон вышел на первое место по результативности в истории Лиги ВТБ, обогнав защитника «Химок» Алексея Шведа.