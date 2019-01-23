На новой аллее в ЮМР не будет площадки для выгула собак — мэрия Краснодара

Власти Краснодара ответили, возможно ли создание площадки для выгула собак на аллее 80-летия образования региона в Юбилейном микрорайоне

Архитектор, директор компании Bureau ARD Алексей Тимофеев по просьбе портала Юга.ру разобрал плюсы и минусы нового общественного пространства. Он сказал, что там можно и нужно было бы сделать площадку для выгула собак — ее нет во всем большом микрорайоне.

«Я не знаю, какой статус имеет эта территория. Если это зона зеленых насаждений, то ничего уже тут не поделаешь. А если это просто городская земля, то можно и нужно было бы сделать площадку для выгула собак», — сказал он.

Портал Юга.ру направил в мэрию запрос. Директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Владислав Белый ответил, что эта общественная территория находится на муниципальной земле и имеет статус рекреационной зоны.

Мэрия также ответила на вопрос, планируется ли на территории аллеи или где-то поблизости площадки для выгула собак. По словам Белого, в городе действует норма, по которой расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок выгула собак должно составлять не менее 40 метров. Но у властей нет никакой информации об участках, которые не обременены правами третьих лиц и соответствующих требованиям и нормативам.

«Таким образом, на территории имеющейся аллеи и проектируемых последующих этапах ее строительства, специализированных площадок для выгула домашних животных не запланировано», — заключил Белый.