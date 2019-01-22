В краснодарском OZ МОЛЛ опровергли информацию о задымлении перед эвакуацией посетителей торгового центра

В краснодарском торгово-развлекательном центре OZ МОЛЛ прокомментировали ситуацию с эвакуацией посетителей 21 января

Как сообщали Юга.ру, вечером 21 января из-за срабатывания пожарной сигнализации из торгово-развлекательного центра OZ МОЛЛ эвакуировали 300 человек. Причиной вызова пожарных стало сообщение о задымлении в здании, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«У нас не было ни задымления, ни возгорания. Сотрудник детского развлекательного центра случайно нажал ИПР (извещатель пожарный ручной), в случае нажатия которого сразу начинается эвакуация и автоматом идет сигнал на пульт МЧС», — рассказали порталу Юга.ру в отделе маркетинга ТРЦ OZ МОЛЛ.

Там уточнили, что эвакуация заняла 10 минут. В 21:20 торговый центр открыли, посетители могли вернуться в здание.