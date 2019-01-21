В Краснодаре посетителей ТРЦ «OZ МОЛЛ» эвакуировали из-за задымления

Краснодарский край

Распечатать

Из-за срабатывания пожарной сигнализации из торгово-развлекательного центра «OZ МОЛЛ» вечером 21 января эвакуировали посетителей и персонал

Информация о задымлении в здании ТРЦ поступила в МЧС в 20:41. В 20:50 пожарные прибыли к месту вызова.

«Было эвакуировано 300 человек. Причину срабатывание пожарной сигнализации установят должностные лица. Версия о коротком замыкании не подтверждается», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что на месте работает испытательная пожарная лаборатория и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Пользователи соцсетей сообщают, что задымление произошло в детской комнате торгового центра.

View this post on Instagram

Горит!!!

A post shared by Алла Долгова (@alla645ru123) on

Краснодар МЧС
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Стала известна вероятная причина взрыва и пожара на судах в Черном море
Потерявшегося в лесу Ингушетии 17-летнего сборщика черемши нашли в соседнем селе
СК РФ возбудил дело после гибели людей при пожаре на танкерах в районе Керченского пролива. Число жертв возросло до 11
В Краснодаре посетителей ТРЦ «OZ МОЛЛ» эвакуировали из-за задымления
Жителя Сочи, который до смерти избил 84-летнюю мать и ушел спать, признали невменяемым
В Адыгее создали первое отделение паллиативной помощи

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале