В Краснодаре посетителей ТРЦ «OZ МОЛЛ» эвакуировали из-за задымления

Из-за срабатывания пожарной сигнализации из торгово-развлекательного центра «OZ МОЛЛ» вечером 21 января эвакуировали посетителей и персонал

Информация о задымлении в здании ТРЦ поступила в МЧС в 20:41. В 20:50 пожарные прибыли к месту вызова.

«Было эвакуировано 300 человек. Причину срабатывание пожарной сигнализации установят должностные лица. Версия о коротком замыкании не подтверждается», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что на месте работает испытательная пожарная лаборатория и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Пользователи соцсетей сообщают, что задымление произошло в детской комнате торгового центра.