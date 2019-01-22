В Адыгее планируют заменить около 1 тыс. мусорных контейнеров

Адыгея

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В Адыгее региональный оператор начал замену всех пришедших в негодность контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов

Уже закуплено около 1 тыс. пластиковых и металлических контейнеров, заменено 260 контейнеров.

«В Майкопе установлено 70 новых металлических баков. В Адыгейске, Тлюстенхабле и Псекупсе — 40 металлических контейнеров, в Яблоновском и Энеме — 40 пластиковых и 110 металлических контейнеров», — рассказали в ООО «Экоцентр».

Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе компании, новые контейнеры устанавливают взамен старых в основном на площадках у многоэтажек.

«Размещение баков в частном секторе предусмотрено по заявкам жителей при наличии оборудованной самими жителями площадки под контейнер», — отметили в пресс-службе «Экоцентра».

Региональный оператор принимает обращения для оперативного решения вопросов по вывозу твердых коммунальных отходов по телефону диспетчерской службы 8 (962) 868-14-62. Также работает горячая линия: 8-800-707-05-08.

Как сообщали Юга.ру, с 1 января 2019 года Адыгея перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, в результате стоимость услуги выросла в несколько раз. После ряда жалоб от населения глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил провести проверку обоснованности начисления тарифов за вывоз мусора для жителей сельской местности.

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