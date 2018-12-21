На Кубани бывшего замминистра будут судить за мошенничество с лицензией на недропользование

Краснодарский край

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Бывшего замминистра природных ресурсов Краснодарского края будут судить по делу о мошенничестве в особо крупном размере

По версии следствия, летом 2015 года к чиновнику обратился директор организации, чтобы получить право недропользования месторождением в Темрюкском районе. Замминистра сообщил, что может за деньги выдать лицензии на право пользования, что не соответствовало действительности.

В октябре 2015 года, уже не занимая пост, фигурант дела сообщил предпринимателю, что увеличил сумму взятки до 4 млн рублей. В этом же месяце был издан приказ о предоставлении фирме краткосрочной лицензии. В январе 2016-го замминистра получил 3 млн рублей, а в феврале — еще 900 тыс. рублей. 

В апреле 2016 года суд признал лицензию по использованию участка недр в Темрюкском районе недействительной из-за нарушений. Бизнесмен снова обратился к чиновнику, тот снова пообещал помочь с лицензией. В мае 2017 года злоумышленник получил от предпринимателя часть денег, после чего его действия пресекли сотрудники полиции. 

Против экс-чиновника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере и покушение на мошенничество). 

Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю 21 декабря сообщила, что дело в отношении бывшего замминистра направили в суд для рассмотрения. 

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На Кубани бывшего замминистра будут судить за мошенничество с лицензией на недропользование

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