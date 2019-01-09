На Кубани мужчина украл у пенсионерки вино, чтобы отдохнуть на праздниках

Краснодарский край

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На жителя Тихорецкого района завели уголовное дело за кражу у пенсионерки 20 литров домашнего вина

В полицию обратилась 80-летняя местная жительница. Она рассказала, что из ее дачного нежилого дома пропало 20 литров домашнего вина.

По итогам оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 27-летнего ранее судимого мужчину. Он рассказал, что украл вино во время подготовки к праздникам, чтобы выпить.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 9 января в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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