На Кубани мужчина украл у пенсионерки вино, чтобы отдохнуть на праздниках
На жителя Тихорецкого района завели уголовное дело за кражу у пенсионерки 20 литров домашнего вина
В полицию обратилась 80-летняя местная жительница. Она рассказала, что из ее дачного нежилого дома пропало 20 литров домашнего вина.
По итогам оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 27-летнего ранее судимого мужчину. Он рассказал, что украл вино во время подготовки к праздникам, чтобы выпить.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 9 января в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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