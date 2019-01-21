Житель Сочи отказался платить таксисту за поездку и ударил его ножом
Сочинские полицейские задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
В дежурную часть поступило сообщение о том, что в городскую больницу в бессознательном состоянии доставили мужчину с ножевым ранением брюшной полости. Полицейские установили, что пострадавший работает в такси.
По версии следствия, по завершении одной из поездок пассажир отказался платить и собрался покинуть автомобиль. Таксист попытался остановить его, после чего пассажир ударил его ножом в живот и скрылся с места происшествия.
Правоохранители установили, что нападавшим был 19-летний местный житель. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.
В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщила 21 января пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, на Дону двое пьяных мужчин засунули таксиста в багажник, угнали его автомобиль и врезались в забор.
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