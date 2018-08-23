В Ростове таксист притворился юристом и украл 130 тыс. рублей у пассажирки

В Советском районе Ростова-на-Дону в отношении таксиста возбудили дело о мошенничестве

По данным следствия, 24-летний житель Миллеровского района подрабатывал в городе таксистом. Он подвозил женщину и во время беседы узнал о проблемах ее родственника и предложил оказать юридическую помощь. За оказание услуги пассажирка перевела ему на карту 130 тыс. рублей. Получив деньги, таксист перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.