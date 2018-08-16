На Дону двое пьяных мужчин засунули таксиста в багажник, угнали его автомобиль и врезались в забор

Ростовская область

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В Чертковском районе Ростовской области правоохранители задержали двух местных жителей, которые угнали автомобиль у таксиста

В полицию обратился местный житель и заявил об угоне автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские выяснили, что мужчина работает таксистом и вечером выехал на вызов. Пассажирами оказались двое мужчин, которые были пьяны. Они попросили остановить машину, после чего силой поместили водителя в багажник. Один из пассажиров сел за руль автомобиля, но не справился с управлением и врезался в забор частного дома. После этого мужчины скрылись.

Подозреваемых задержали, ими оказались 28-летние местные жители. Один из них ранее был судим за хулиганство, кражу и нарушение ПДД. Второй был трижды судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). 

ДТП Такси
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