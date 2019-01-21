Трое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Дагестане

В Каспийске в ночь на 21 января пятеро местных жителей, в том числе трое детей, отравились угарным газом

В службу спасения в 2:30 поступило сообщение о том, что в дачном обществе «Весна» на улице Абрикосовой, 13 в частном жилом доме произошла утечка угарного газа. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Дагестану, утечка случилась из-за неправильной эксплуатации газовых приборов.

Представитель минздрава республики Залина Муртазалиева рассказала агентству «Интерфакс-Юг», что в результате отравления угарным газом пострадали пятеро человек, включая трех детей. Их доставили в центральную горбольницу. Позже одного из пострадавших, мужчину, отпустили домой на амбулаторное лечение. Муртазалиева добавила, что состояние остальных пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает.

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