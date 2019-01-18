Власти Краснодара пообещали завершить ремонт дороги к поселку Индустриальному в 2019 году

В 2019 году планируют отремонтировать дорогу, которая ведет к поселку Индустриальному под Краснодаром

Работы на двухполосной проезжей части будут проводить на двух участках: отрезке протяженностью около 3 км от улицы Евдокимовской до трассы М4 «Дон» и 2,7 км дороги от Милютинской до переулка Весеннего. Там заменят асфальт, восстановят дорожное основание и обочины, нанесут дорожную разметку и установят новые знаки, сообщила 18 января пресс-служба администрации Краснодара.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что в конце марта власти города собираются заключить договоры с подрядчиками. Ремонт начнется в апреле. Первый участок планируют завершить в конце августа, второй — осенью.