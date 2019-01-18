Власти Краснодара пообещали завершить ремонт дороги к поселку Индустриальному в 2019 году
В 2019 году планируют отремонтировать дорогу, которая ведет к поселку Индустриальному под Краснодаром
Работы на двухполосной проезжей части будут проводить на двух участках: отрезке протяженностью около 3 км от улицы Евдокимовской до трассы М4 «Дон» и 2,7 км дороги от Милютинской до переулка Весеннего. Там заменят асфальт, восстановят дорожное основание и обочины, нанесут дорожную разметку и установят новые знаки, сообщила 18 января пресс-служба администрации Краснодара.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что в конце марта власти города собираются заключить договоры с подрядчиками. Ремонт начнется в апреле. Первый участок планируют завершить в конце августа, второй — осенью.
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Деньги на ремонт первого участка выделят по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». На втором участке работы выполнят по национальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ремонт подъездной дороги к поселку Индустриальному начали в 2017 году. Тогда отремонтировали 8 км магистрали: от перекрестка на поселок Краснодарский до развилки на Индустриальный и трассу М4 «Дон». Также провели ремонт на участке от улицы 1 Мая до развилки на поселок Краснодарский.
Как сообщали Юга.ру, дорога к поселку Индустриальному будет входить в транспортный коридор, который построят от улицы Тихорецкой к трассе М4 «Дон».
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