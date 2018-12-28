На трассе Анапа — Крым открыли новую развязку
ФКУ Упрдор «Черноморье» завершило строительство транспортной развязки на трассе Анапа — Крым
Транспортная развязка расположена в разных уровнях села Джигинка на 73-м км А-290 Новороссийск — Керчь в Крансодарском крае. Работы на объекте велись в течение двух лет.
Движение пустили по четырехполосному участку протяженностью почти 6 к. Верхний слой дороги сделан из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, который обладает свойствами «самозалечивания» трещин и мелких дефектов.
Начальник управления федеральных дорог «Черноморье» Владимир Кужель отметил, что новая развязка улучшит транспортную доступность Анапы и Крыма и сделать дорогу до курортов более быстрыми и безопасными.
«Благодаря строительству развязки вероятность заторов на этом участке А-290 значительно снижена. Позитивный эффект от нового транспортного узла жители и гости Кубани и Крыма смогут почувствовать уже во время новогодних праздников и рождественских каникул», — рассказал Кужель.
Благодаря двухуровневой развязке разделятся местный и транзитный транспортные потоки в Анапу и на Крымский мост. Она упростит въезд на территорию курорта и в 2,5% раза увеличит пропускную способность трассы на этом участке (с 22 до 54 тыс. машин в сутки).
На съездах и подходах к транспортному узлу дорожники установилии более 6 км линий электроосвещения, металлическое осевое и барьерное ограждение общей протяженностью более 15 км.
В пресс-службе Упрдор «Черноморье» сообщили, что следующим этапом улучшения трассы А-290 будет реконструкция участка между развязками на 73-м и 100-м км. Монтажные работы планируется начать в 2019 году. В ведомстве рассчитывают, что к концу 2021 года Анапу и Севастополь свяжет четырехполосная дорога.
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