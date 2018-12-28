На трассе Анапа — Крым открыли новую развязку

ФКУ Упрдор «Черноморье» завершило строительство транспортной развязки на трассе Анапа — Крым

Транспортная развязка расположена в разных уровнях села Джигинка на 73-м км А-290 Новороссийск — Керчь в Крансодарском крае. Работы на объекте велись в течение двух лет.

Движение пустили по четырехполосному участку протяженностью почти 6 к. Верхний слой дороги сделан из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, который обладает свойствами «самозалечивания» трещин и мелких дефектов.

Начальник управления федеральных дорог «Черноморье» Владимир Кужель отметил, что новая развязка улучшит транспортную доступность Анапы и Крыма и сделать дорогу до курортов более быстрыми и безопасными.

«Благодаря строительству развязки вероятность заторов на этом участке А-290 значительно снижена. Позитивный эффект от нового транспортного узла жители и гости Кубани и Крыма смогут почувствовать уже во время новогодних праздников и рождественских каникул», — рассказал Кужель.