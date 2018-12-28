На трассе Анапа — Крым открыли новую развязку

Краснодарский край

Распечатать

ФКУ Упрдор «Черноморье» завершило строительство транспортной развязки на трассе Анапа — Крым

Транспортная развязка расположена в разных уровнях села Джигинка на 73-м км А-290 Новороссийск — Керчь в Крансодарском крае. Работы на объекте велись в течение двух лет. 

Движение пустили по четырехполосному участку протяженностью почти 6 к. Верхний слой дороги сделан из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, который обладает свойствами «самозалечивания» трещин и мелких дефектов.

Начальник управления федеральных дорог «Черноморье» Владимир Кужель отметил, что новая развязка улучшит транспортную доступность Анапы и Крыма и сделать дорогу до курортов более быстрыми и безопасными.

«Благодаря строительству развязки вероятность заторов на этом участке А-290 значительно снижена. Позитивный эффект от нового транспортного узла жители и гости Кубани и Крыма смогут почувствовать уже во время новогодних праздников и рождественских каникул», — рассказал Кужель.

© Фото пресс-службы Упрдор «Черноморье»
© Фото пресс-службы Упрдор «Черноморье»
© Фото пресс-службы Упрдор «Черноморье»
© Фото пресс-службы Упрдор «Черноморье»

Благодаря двухуровневой развязке разделятся местный и транзитный транспортные потоки в Анапу и на Крымский мост. Она упростит въезд на территорию курорта и в 2,5% раза увеличит пропускную способность трассы на этом участке (с 22 до 54 тыс. машин в сутки). 

На съездах и подходах к транспортному узлу дорожники установилии более 6 км линий электроосвещения, металлическое осевое и барьерное ограждение общей протяженностью более 15 км. 

В пресс-службе Упрдор «Черноморье» сообщили, что следующим этапом улучшения трассы А-290 будет реконструкция участка между развязками на 73-м и 100-м км. Монтажные работы планируется начать в 2019 году. В ведомстве рассчитывают, что к концу 2021 года Анапу и Севастополь свяжет четырехполосная дорога. 

Автомобили Анапа Дороги Крым
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Шахтах после гибели четырех человек в пожаре возбудили уголовное дело
На трассе Анапа — Крым открыли новую развязку
В станице Брюховецкой открыли новый детский сад
Кубанские врачи спасли четырехдневного младенца с пороком сердца
Экс-глава «Бессмертного полка» в Дагестане заявил, что на него напал нынешний руководитель движения
Гендиректор ФК «Анжи» уволился. Потому что устал от финансовых проблем клуба

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале