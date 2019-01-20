Четыре землетрясения произошло возле границы Чечни и Дагестана
На территории Чечни и Дагестана днем 20 января сейсмологи зафиксировали четыре подземных толчка на глубине 10 км
В 13:10 произошло землетрясение в Ножей-Юртовском районе Чечни в 1,5 км к северу от границы с Дагестаном. Магнитуда составила 4,1.
Через 2 минуты случился толчок магнитудой 3,8 в Болтихском районе Дагестана в 9 км к юго-западу от эпицентра в Чечне и в километре от села Гагатли.
Третье землетрясение зафиксировали в 14:30 в Гумбетовском районе Дагестана примерно в 4 км к северу от предыдущего и в 6 км южнее первого. Магнитуда — 4, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.
Четвертый подземный толчок случился 17:22 в Болтихском районе примерке в 7 км к северу от села Гагатли, на 2 км к западу от границы с Чечней и на расстоянии 4 км от землетрясения, произошедшего ранее на территории соседней республики. Магнитуда составила 3,9.
Кроме того, сейсмособытия на Кавказе происходят несколько дней подряд. Так, с 17 по 19 января в Дагестане произошло семь землетрясений — в Кумторкалинском, Гумбетовском и Ботлихском районах. Их глубина составила 5-10 км, магнитуда — от 3,3 до 3,7.
Как сообщали Юга.ру, 27 декабря произошло землетрясение на границе Чечни и Ставропольского края. 7 января сейсмологи зарегистрировали толчки в Ингушетии возле границы с Чечней.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.