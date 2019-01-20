Четыре землетрясения произошло возле границы Чечни и Дагестана

На территории Чечни и Дагестана днем 20 января сейсмологи зафиксировали четыре подземных толчка на глубине 10 км

В 13:10 произошло землетрясение в Ножей-Юртовском районе Чечни в 1,5 км к северу от границы с Дагестаном. Магнитуда составила 4,1.

Через 2 минуты случился толчок магнитудой 3,8 в Болтихском районе Дагестана в 9 км к юго-западу от эпицентра в Чечне и в километре от села Гагатли.

Третье землетрясение зафиксировали в 14:30 в Гумбетовском районе Дагестана примерно в 4 км к северу от предыдущего и в 6 км южнее первого. Магнитуда — 4, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.

Четвертый подземный толчок случился 17:22 в Болтихском районе примерке в 7 км к северу от села Гагатли, на 2 км к западу от границы с Чечней и на расстоянии 4 км от землетрясения, произошедшего ранее на территории соседней республики. Магнитуда составила 3,9.