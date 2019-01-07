На границе Чечни и Ингушетии произошло землетрясение
В Ингушетии 7 января произошло землетрясение магнитудой 2,5
Подземные толчки зафиксировали в 4:40. По данным оперативного дежурного Геофизической службы РАН, землетрясение произошло на глубине 8 км. Эпицентр находился в 70 км от сельского поселения Алкун Сунженского района, в сторону юго-запада.
Магнитуда составила 2,5. Звонков от населения о разрушениях, жертвах и пострадавших не было, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.
Как писали Юга.ру, в Наурском районе Чечни 27 декабря сейсмологи зафиксировали подземные толчки.
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