На границе Чечни и Ставрополья произошло землетрясение
Ставропольский край, Чечня Оксана Васильченко
В Наурском районе Чечни 27 декабря сейсмологи зафиксировали подземные толчки
По данным Единой геофизической службы РАН, замлетрясение произошло в 8:19 в 1 км от границы со Ставропольским краем и примерно в 9 км от хутора Кречетово и поселка Южанин.
Магнитуда составила 3,4. Эпицентр находился на глубине 15 км.
Как сообщали Юга.ру, в Ножай-Юртовском районе Чечни ночью 28 ноября зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,6.
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