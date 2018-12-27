На границе Чечни и Ставрополья произошло землетрясение

Ставропольский край, Чечня

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В Наурском районе Чечни 27 декабря сейсмологи зафиксировали подземные толчки

По данным Единой геофизической службы РАН, замлетрясение произошло в 8:19 в 1 км от границы со Ставропольским краем и примерно в 9 км от хутора Кречетово и поселка Южанин.

Магнитуда составила 3,4. Эпицентр находился на глубине 15 км.

Как сообщали Юга.ру, в Ножай-Юртовском районе Чечни ночью 28 ноября зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,6.

Землетрясения
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